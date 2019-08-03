洗髮變掉髮！美超市護髮素疑遭混入除毛膏 1女遭化學灼傷

2019-08-03 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州女子羅賓遜（Ashley Robinson）日前在超市購買一瓶護髮素，豈料回家使用後卻開始大量脫髮，頭皮還出現灼燒感，讓她懷疑商品被人惡意混入除毛膏，目前警方已介入調查。

綜合外媒報導，現年21歲的羅賓森（Ashley Robinson）指出，她在使用護髮素後進行沖洗，結果不只突然大量掉髮，造成頭頂出現一塊禿斑，而頭皮更傳出灼燒感，嚇得她隨後立刻前往醫院看診，最後被診斷為化學灼傷。此外，醫生還表示，護髮素的味道聞起來像是澳洲品牌Nair的除毛膏。

事發後，羅賓森決定直接剃光頭，並無奈表示，當人們在買洗髮精或護髮素時，不會刻意去檢查它們，「但好吧，今晚我改變了。」也強調自己未來不會再買任何未密封的產品。

報導指出，目前警方正在針對羅賓森購買護髮素的沃爾瑪超市進行深入調查，包括調閱監視器畫面及最近的庫存狀況等。超市方面則表示，監視器中並未拍到有人「惡作劇」的證據。

美國一名女子在超市購買護髮素後回家使用，卻發生脫髮及化學灼傷現象，最後她決定剃光頭。（圖擷取自Ashley Rose Robinson＠Twitter）

受害女子表示，她在使用護髮素後進行沖洗，豈料卻開始不斷掉髮，且頭皮出現灼燒感。（圖擷取自Ashley Rose Robinson＠Twitter）

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