都是熱浪惹的禍？ 英國上千隻雞活活烤死堆積如山

2019-08-03 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲今年遭受熱浪侵襲，多國創下有史以來最熱紀錄。上週英國南部也突破攝氏38.1度，刷新歷年7月最高溫紀錄，以及跨夜最高溫紀錄；英國林肯郡（Lincolnshire）一座養雞場在7月底雞隻集體熱死，雞屍堆疊成好幾座小山，工作人員花了數日才將雞屍全部移走。養雞場工作人員說，雞隻是因為近期異常的氣溫才集體死亡。

綜合外媒報導，這起雞隻集體死亡事件發生在莫伊派克（Moy Park）公司位於林肯郡倫特河畔牛頓城（Newton on Trent）的養雞場。有養雞場工作人員向當地媒體說，「大家花了好幾天才把所有雞屍從養雞場裡清理乾淨」，所有工作人員已經盡最大努力照顧雞隻，但「我們真的無能為力，全怪天氣太過極端」。

據報導，莫伊派克為英國森寶利（Sainsbury's）、特易購（Tesco）等當地大型超市的雞肉主要供應商；莫伊派克公司發言人說，近日熱浪侵襲英國，對農業及家禽業是很大的挑戰，但也承諾與合作夥伴監控養殖狀況，並實行保護家禽免受高溫影響的措施。

雖然養雞場方面已承諾會盡最大力氣照顧雞隻，但英國當地動保團體卻不接受他們的說法，動保人士麥克布希比（Mike Bushby）痛批，這幾千隻雞是在養雞場中活活被烤死的，認為養雞場工作人員根本無法想像這些雞在死前所承受的痛苦。

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