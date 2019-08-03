秘件曝光！中國濫用社會信用系統 宗教打「星等」定生死

2019-08-03 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年持續擴大迫害宗教力道，外媒披露，當局已建立一組嚴苛的評分機制，針對境內宗教場所進行「星級評定考核」，將各場所評為1星至5星等級，積分低於一定程度者將強制停止運作，若積分持續低於門檻，更會面臨強制廢除命運。

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌刊文指出，中國政府惡名昭彰的「社會信用體系」現在已被用於管理宗教場所，據河南省政府統戰部流出的一份公文，當局要求轄下官員針對各宗教場所進行評分，並以1星至5星等5星等區分優劣。

文件顯示，在評分中獲得95分以上的宗教場所將被評為5星等級；若連續兩年得分低於75而高於50分，會被強制停止運作1年進行整改，並對該場所的管理人員進行撤換；拒不整改或連續兩年低於50分者，則會被撤銷登記證，意味著徹底封停。

據稱，這份計分標準相當嚴苛，扣分項目極其繁多，如當局將亮燈的十字架視為「宣教行為」，若宗教場所被發現設有霓虹燈、喇叭或亮燈十字架將被扣10分；相關人員對宗教政策不熟悉則扣5至10分；黨員非工作原因出入教堂一次扣5分；發送帶有宗教色彩的春聯等印刷品扣10分等等。

報導指出，中國現已準備將惡名昭彰的社會信用體系全面上線，預計明年將全國落實，而宗教場所評分制度顯然是該體系的延伸，未來宗教人員的人權恐受到進一步侵害。

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