反送中》對民意輸誠！港府新聞處「主任們」 砲轟警方

2019-08-03 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中活動3日下午將再度走上街頭抗爭，50位香港政府新聞處新聞主任發表連署聲明，內容提到「定當繼續對香港市民完全忠誠，竭盡所能」，也抨擊「部分警務人員連番對示威者使用過分武力，卻對個別暴力行為視若無睹」。

根據香港《立場新聞》報導，50位香港政府新聞主任聲明指出，他們向來秉持政治中立的原則，全心協助政府施政也為市民服務。「我們明白公務員需對政府及特首忠誠，因此在大是大非前，我們更應敢於直言進諫，挽回公眾對於公務員的信心」，他們呼籲香港政府應傾聽民意並做出變化。

聲明表示，最近的遊行活動中，部分警員連番對示威者使用過分武力，卻對個別暴力行為視若無睹，港府應以既定程序成立獨立調查委員會調查此案，藉此挽回民心，且香港政府不應該把公務員參加反送中相關活動，視為政治不中立或違反公務員守則。

聲明強調，反送中事件發展至今，已經有許多港府職員連署發聲，卻未獲得高層回應，因此轉以「其他方式」表達不滿，「我們再次促請特區政府按既定程序跟進一連串由修例引起的風波」，作為香港的新聞主任，「定當繼續對香港市民完全忠誠，竭盡所能、不偏不倚為香港傳媒和香港市民服務」。

50位香港政府新聞主任連署聲明全文： 我們是50位政府新聞主任。對於香港近日的紛爭，我們希望作以下聲明，以表達我們與香港人同行。 新聞主任一直秉持政治中立的原則，盡力協助政府施政，為市民服務。我們明白公務員需對政府及特首忠誠，因此在大是大非前，我們更應敢於直言進諫，挽回公眾對於公務員的信心。 1.公務員要不偏不倚執行職務，必須先具備明辨是非之能力，向特區政府準確反映民意。我們留意到特首在七一酒會致辭中提及到政府的施政風格需要改變，要變得更開放、更包容，聽取民意的工作要革新，要繼續吸納社會的意見，持續改善政府施政。我們作為新聞主任當然會竭盡所能地履行職務，擔當特區政府與香港市民的溝通橋樑，更清晰地向特區政府表達社會訴求。 2.我們理解個別職系須要特別恪守政治中立，所以我們想談最基本的公務員職責問題。在近日示威中，部分警務人員連番對示威者使用過分武力，卻對個別暴力行為視若無睹，置市民安危於不顧。我們擔心警隊上述濫用公權力和失職的行為會動搖市民對公務員的信心，令市民覺得公務員無法不偏不倚地執行職務，使各公務員多年至今辛苦建立的專業形象毀於一旦。為免影響政府的有效運作、施政和向市民提供的服務，我們促請特區政府按既定程序跟進並成立獨立調查委員會徹查事件，重建市民大眾對特區政府的信心。 3.公務員守則並無反對一般公務員參加與本身職務無利益衝突的政治活動，政務司司長張建宗亦在本年5月25日表示逃犯條例修訂不涉及政治問題，而是政策問題，公務員支持是無可厚非，亦是合情合理，不存在影響其政治中立。就以上兩點，我們認為公務員無論參與任何有關後續事件的活動或就事件發表言論都不應被視為政治不中立或違反公務員守則。 4.香港公務員素來默默工作，為市民服務，甚少就社會議題公開抒發己見。但逃犯條例風波發展至今，不同職系、不同部門的公務員紛紛以聯署、集會等方式發聲，證明政府聆聽同事意見的所謂「既定渠道」已失效，為數不少的公務員就政府對事件的不作為已達忍無可忍的地步，只可迫不得已以其他方式促請政府盡快回應訴求。 5.事實上，設立約束公務員的制度原意是要統一規範公務員龐大團隊，確保政府體制得以公正持平地運作，這亦是市民大眾的期望。我們不希望有人帶頭破壞公職人員的中立性。我們再次促請特區政府按既定程序跟進一連串由修例引起的風波。只有當特區政府仝人能秉承政治中立原則，公務員制度才能重回正軌, 這也是我們所聽見，市民大眾對特區政府的期望之一。 6.我們作為新聞主任，定當繼續對香港市民完全忠誠，竭盡所能、不偏不倚為香港傳媒和香港市民服務。 註：本聯署不代表政府新聞處或所有新聞主任

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