2019-08-02 20:49

〔即時新聞/綜合報導〕根據美國地質調查局(USGS)的觀測顯示,今(2)日台灣時間8時3分印尼蘇門答臘島(Sumatra)西南方發生芮氏規模6.9的強震,目前暫無傷亡傳出,不過印度尼西亞氣象、氣候和地球物理局(BMKG)已發布海嘯警報。

該起規模6.9地震,震央距離萬丹省(Banten)圖古希利爾(Tugu Hilir)西南西約102里處,地震深度約52.8公里,目前暫無傷亡通報,但在該國首都雅加達可以感受到劇烈搖晃,人們倉忙跑出家園;辦公室位於雅加達市中心的上班族艾德琳(Christabelle Adeline)表示,她在18樓有感覺建築物在晃,地震當時很多人都下班了,但對他們這些加班到很晚的人來說很恐怖。

So I’ve just experienced my first #earthquake here in #Jakarta and then this starts playing in my apartment... pic.twitter.com/QAhemLoSyf