香港公務員上街聲援反送中 前政務司司長讚揚「與民同行」

2019-08-02 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港公務員今日晚間7點在中環遮打花園舉行「公僕仝人（同仁），與民同行」集會，主張要求港府撤回「逃犯條例修訂草案」、調查警方執法是否濫權等五大訴求，現場人潮爆滿，許多人被擠到外圍，而香港前政務司司長陳方安生今日晚間也到現場聲援集會。

根據中央廣播電台 報導，陳方安生在集會中表示，雖然公務員事務處昨日發出嚴正聲明，但公務員們仍以道德勇氣與市民同行，要求政府回應人民的訴求，她感謝公務員顧及社會大眾的利益，並對此非常敬佩，她在台上呼籲公務員和香港市民「一起加油，繼續爭取」。

綜合港媒報導，陳方安生質疑昨日公務員事務局發出的嚴正聲明，是想威迫公務員不參與集會，她引述基本法說，只有政務主任、新聞官、主要官員和紀律部隊不能參與，其他公務員都能享有集會的權利；公務員利用下班時間參與這次自發性集會，不能說是損害政治中立。此外她表示公務員固然要保持中立，但要想想誰先破壞公務員的中立，她對現時警隊失信於民感到可惜、遺憾、傷痛與悲痛。

陳方安生說，現任政務司司長張建宗在元朗襲擊事件後向市民道歉，卻遭到警隊協會的公然譴責，而且特首林鄭月娥也未出面回應，公務員事務局也未就這起事件，提醒警員應保持政治中立，她表示警隊的敵人並非是市民，支持成立獨立調查委員會。

公務員事務局昨日發表嚴正聲明，強調公務員必須嚴守政治中立，不論本身的政治信念為何，必須對現任的行政長官與政府表達完全忠誠，竭盡所能地完成職務，若有違反，將會嚴肅跟進。

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