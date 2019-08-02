向校長喊話！港中大生：「勇武裝」是一種恐懼 會堅持上街是因為愛

2019-08-02 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學有8名學生因「反送中」示威行動被捕，其中4人被起訴暴動罪，對此，中文大學校長段崇智在昨日首度出面和學生會面。有學生穿戴全身防護裝束，向段崇智喊話，表示會走上街頭抗爭是因為對「香港的愛」，希望段崇智能克服對政權、輿論的恐懼，跟香港人一起站出來。

根據《立場新聞》 報導，從反送中示威行動開始，香港中文大學有8名學生因抗議行動被捕，4人還被起訴暴動罪，但校長段崇智遲遲未公開表態。昨日段崇智首次和學生面談，有學生穿著上街抗議時的「勇武派」防護裝，包括面罩、眼罩、頭盔等全副武裝，告訴校長「身上的裝扮不是因為看起來很威武，是對致命武器的恐懼，黑衣、口罩是對白色恐怖的恐懼」，坦言他們面對極大恐懼仍堅持上街抗爭的原因是「對身邊的人的愛、對香港的愛」。

學生最後將白色頭盔脫下交給段崇智，希望他能克服對政權、輿論的恐懼，跟眾多香港人一起挺身而出，無愧中文大學校長的頭銜，在場同學高呼「光復香港，時代革命」。也有同學不滿段崇智迴避提問，憤而離場，還在中大校徽上貼上「恥」字。

段崇智強調每個同學都是「家人」，對學生受傷非常痛心，承諾會提供學生法律支援、心理輔導，保留被起訴學生的學籍等。

但面對學生提問是否設立獨立調查委員會，以及是否譴責警方濫用暴力等等，段崇智起初不斷迴避問題，後同意設立公開平台接受各界的聲音。對於香港發起的「三罷」（罷工、罷課、罷市）行動，段崇智表示不會干涉師生罷工、罷課的權利，還會和學生進行第二次的會面。

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