聯合國：全球僅40％新生兒獲母乳哺育

2019-08-02 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕每年8月1日至7日為世界母乳餵養週，不過根據聯合國兒童基金會（UNICEF）調查報告顯示，全球僅有41%的嬰兒在出生後前6個月獲得純母乳餵養，中高收入國家純母乳餵養率持續下降。

聯合國兒童基金會表示，嬰兒出生後前6個月若得純母乳餵養，可確保嬰幼兒大腦健康發育、不受感染、減少肥胖和疾病風險、降低醫療成本，同時保護哺乳母親抵禦卵巢癌和乳腺癌，聯合國兒童基金會主席芙爾（Henrietta Fore）表示，母乳餵養對媽媽及小孩健康、社會和經濟帶來益處，是獲得全球公認的。

不過根據最新調查顯示，2018年全球僅有41%的嬰兒在出生後前6個月獲得純母乳餵養，其中中高收入國家比例持續下降，從2012年的28.7%降至2018年的23.9%，與此相比，低發展國家則有超過50%的母乳餵養率，東非國家盧安達最高達到86.9%母乳餵養率，同樣位於東非的蒲隆地也有82.3%，南亞島國斯里蘭卡82%。

對於中高收入國家母乳餵養比例率低，報告認為，全球僅40%的擁有新生兒的女性在其工作場所享有最基本的產婦福利，更僅12%的國家有提供足夠的帶薪產假。

聯合國兒童基金會建議，應提供新生兒父母雙方至少6個月的帶薪假，其中至少要留給媽媽18週的帶薪產假，而政府與企業最好為新生兒父母爭取到9個月以上的帶薪假；研究結果顯示，若獲得了6個月或更長產假的婦女，新生兒獲得母乳餵養機率可以高30%以上。

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