對台軍演僅是一部分? 港媒：中國全國軍演 5大戰區齊動

2019-08-02 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近日動作頻頻，除了在台灣北方舟山群島、南方東山島海域軍演，甚至有港媒指出，中國近期將舉行的全國軍演，5大戰區均會參加，對台軍演只是全國軍演的其中一部分。

據《明報》 報導指出，昨（1）為中國解放軍建軍92週年，有消息人士指出，近日對台軍演僅是中國「全國軍演」的一部分；且此次中國的全國軍演是由中央軍委聯合參謀部屬下作戰指揮中心帶頭指揮，5大戰區皆會參加。

明報報導指出，出動的兵種不僅涉及解放軍傳統陸海空及火箭軍，還包括軍改後新成立的戰略支援部隊和聯勤保障部隊，且該報消息人士指出「五大戰區都會參加全國軍演」，此舉旨在檢驗軍改後5大戰區的聯合作戰協同能力，同時也檢驗解放軍在反分裂、反介入，維護主權和領土完整的能力，並據此演練新戰術和新戰法。

此外，該報指稱，日前中國有多個城市的航班延誤，也是由於軍演關係，民航人士證實，中國民航局、空管局近日接獲軍方演習通知；像是在上月30日晚間，多個涉及西部和中部戰區重要城市，民用航班進出港出現大規模延誤，此外，上月31日下午2點30分至5點30分及當晚6點半至9點半，北京、南京、成都、石家莊、廣州等分佈5大戰區的多個主要城市，均出現航班大規模延誤和個別航班取消的情况。

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