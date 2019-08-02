中程核飛彈條約瓦解 外媒：新一輪軍備競賽將展開

2019-08-02 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於今年2月表示，若俄羅斯執意秘密研發飛彈、不遵守「中程核飛彈條約」（INF Treaty），美國將正式退出合約。俄國上月已退出INF，美國也於今日正式退出，外界質疑是為了與俄國展開軍備競賽，以及抗衡中國日益壯大的軍事力量。

綜合媒體報導，美國總統川普在今年2月就警告俄羅斯總統普廷，若俄國再不遵守「中程核飛彈條約」，美方將會退出INF，並會在8月2日正式退出。俄國總統普廷也在上月3日簽署法案，終止中程核飛彈條約。

川普自從2017年上任後，便一直懷疑俄國秘密研發新式巡弋飛彈，不過俄國矢口否認。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）認為，INF對美方有益，但只有美俄雙方共同遵守才能發揮效用。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在美國退出INF後，五角大廈必以現代美軍軍備，對抗日漸強大的中國。而艾斯培指出，中國軍火大多是中程飛彈，若中美開戰，美國必須要確保有能力應對。

對此，日本國務卿菅義偉也對此表示日本政府立場。日本廣播協會（NHK）報導，中程核飛彈條約瓦解雖對國際關係不佳，但仍可理解美國境況。菅義偉也表示，必須要提高東亞國家軍備資訊透明度，日本將會與美國及相關國家持續合作。

「中程核飛彈條約」（INF Treaty）於1987年簽署，由美國前總統雷根（Ronald Reagan）與前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）簽議，承諾限制美蘇雙方部署射程500至5500公里的核子飛彈以及傳統飛彈。

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