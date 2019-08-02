反送中》航空界也響應！香港航空員工發信力挺85大罷工

2019-08-02 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕近來香港反送中運動發起多次大規模遊行，屢屢爆發警民衝突，有網友號召下星期一（5日）發起「全港大三罷」行動，呼籲罷工、罷課、罷市，獲得多方響應，香港航空員工也發表公開信挺罷工，要港府回應五大訴求。

綜合港媒報導，港人號召5日發動全港大三罷，已獲得多方響應，今（2日）香港航空公司員工也發表公開信力挺罷工，該公開信內提到，他們是一群來自香港航空公司的員工，雖然工作崗位和職級都不同，但彼此都熱愛香港，「我們希望一方面本著為乘客提供安全可靠的航空交通服務，同時亦希望在這風雨飄搖的暑假，表達我們對最近在香港發生的事件的關注和憤怒，為香港人加油，為公義發聲。」

公開信痛批港府漠視民意，「以暫緩及壽終正寢般的妖言惑眾，最終使到香港陷於困局當中」，同時對於近日多起警民衝突，也怒指本應維持治安的警察亦淪為守在政權面前的政治工具，更指警縱容元朗白衣人無差別攻擊，形同恐襲。

香港航空員工公開信要求港府，對於「撤回修例」、「收回暴動定性」、「撤銷抗爭者一切無理的控罪」、「成立獨立調查委員會以追究警隊濫權濫暴」、「馬上實行雙普選」等市民五大訴求，必須馬上做出正面回應，該公開信，已有超過200名香港航空公司員工參加及簽署。

5日全港大三罷已獲多方響應，共有52個政府部門的逾千名公務員連署，親民主派的香港最大工會聯合組織、擁有95個會員的「香港職工會聯盟」，也宣布響應罷工；銀行業預計將有34家銀行的近4百名員工參與，香港9個主要藝文團體員工也發表聲明，籲請其他藝文團體響應罷工，迄今已有逾7百人實名連署。

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