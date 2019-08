史上首見！NASA發現適居「超級地球」 距太陽系僅31光年

凌日系外行星巡天衛星在距離太陽系僅31光年外發現潛在適居的超級地球「GJ 357 d」,此為地球示意圖,非本次發現之超級地球。(擷取自NASA)

2019-08-02 13:51

〔即時新聞/綜合報導〕移民宇宙是科幻迷長年的夢想,找尋適合人類居住行星更是太空探索任務的重點項目之一,美國太空總署(NASA)宣布,凌日系外行星巡天衛星在距離太陽系僅31光年外發現潛在適居的超級地球「GJ 357 d」,是人類有史以來首度發現如此近距離的適居行星。

根據《CNN》報導,本週發表在《天文學和天體物理學》科學雜誌的研究報告顯示,科學家在長蛇座(又稱九頭蛇星座)中一個類太陽恆星系統內發現3顆系外行星「GJ 357 b」、「GJ 357 c」、「GJ 357 d」,其中以「GJ 357 d」與其繞行的恆星距離最為恰當,可支持該行星地表的液態水存在,可能孕育生命。

該報告共同作者之一,加拿大天體物理學研究所(Institute of Astrophysics of the Canary Islands,IAC)天體物理學家帕利(Enric Pallé)表示,這3個行星中,「GJ 357 b」與其恆星的繞行半徑最短,表面溫度最高,被研究人員稱為「熱地球」(hot Earth),而「GJ 357 c」繞行半徑次之,表面溫度仍高達華氏260度(攝氏126度),在1大氣壓的情況下,水無法以液態形式存在。

另一名共同作者,德國馬克斯·普朗克天文研究所(Max Planck Institute for Astronomy,MPIA)專家科薩科沃斯基(Diana Kossakowski)補充道,「GJ 357 d」質量約為地球的6.1倍,其繞行距離最為適中,表面溫度恰好可支持液態水存在,若後續研究證明其具有足夠密度的大氣層,適合人類居住的可能性將大大升高。

研究作者,康奈爾大學卡爾薩根研究所(Carl Sagan Institute at Cornell)副教授卡特尼哥(Lisa Kaltenegger)則興奮地表示,這是人類歷史上發現第一顆接近太陽系的適居超級地球,未來科學家將透過望遠鏡等相關任務,觀察「GJ 357 d」表面是否有生命跡象或存在痕跡。

