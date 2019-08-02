史上首見！NASA發現適居「超級地球」 距太陽系僅31光年

凌日系外行星巡天衛星在距離太陽系僅31光年外發現潛在適居的超級地球「GJ 357 d」，此為地球示意圖，非本次發現之超級地球。（擷取自NASA）

2019-08-02 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕移民宇宙是科幻迷長年的夢想，找尋適合人類居住行星更是太空探索任務的重點項目之一，美國太空總署（NASA）宣布，凌日系外行星巡天衛星在距離太陽系僅31光年外發現潛在適居的超級地球「GJ 357 d」，是人類有史以來首度發現如此近距離的適居行星。

根據《CNN》報導，本週發表在《天文學和天體物理學》科學雜誌的研究報告顯示，科學家在長蛇座（又稱九頭蛇星座）中一個類太陽恆星系統內發現3顆系外行星「GJ 357 b」、「GJ 357 c」、「GJ 357 d」，其中以「GJ 357 d」與其繞行的恆星距離最為恰當，可支持該行星地表的液態水存在，可能孕育生命。

該報告共同作者之一，加拿大天體物理學研究所（Institute of Astrophysics of the Canary Islands，IAC）天體物理學家帕利（Enric Pallé）表示，這3個行星中，「GJ 357 b」與其恆星的繞行半徑最短，表面溫度最高，被研究人員稱為「熱地球」（hot Earth），而「GJ 357 c」繞行半徑次之，表面溫度仍高達華氏260度（攝氏126度），在1大氣壓的情況下，水無法以液態形式存在。

另一名共同作者，德國馬克斯·普朗克天文研究所（Max Planck Institute for Astronomy，MPIA）專家科薩科沃斯基（Diana Kossakowski）補充道，「GJ 357 d」質量約為地球的6.1倍，其繞行距離最為適中，表面溫度恰好可支持液態水存在，若後續研究證明其具有足夠密度的大氣層，適合人類居住的可能性將大大升高。

研究作者，康奈爾大學卡爾薩根研究所（Carl Sagan Institute at Cornell）副教授卡特尼哥（Lisa Kaltenegger）則興奮地表示，這是人類歷史上發現第一顆接近太陽系的適居超級地球，未來科學家將透過望遠鏡等相關任務，觀察「GJ 357 d」表面是否有生命跡象或存在痕跡。

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