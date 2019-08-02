美再對中商品加徵關稅 川普亮大刀促加快協商

2019-08-02 03:35

〔中央社〕美中貿易新一輪談判未果，美國總統川普宣布再對中國剩餘3000億美元商品加徵10%關稅。為了避免中國以拖待變，川普希望透過全面加徵關稅施壓北京，促使貿易協商盡快完成。

美中談判代表日前在上海的最新一輪談判並未取得重大進展，美方代表無功而返。一天後，川普透過推特表示，將自9月1日起，對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅。但不包含已經加徵25%關稅的2500億美元商品。

擔憂新一輪關稅可能引來中方懲罰性關稅報復，美中貿易戰火暫難澆熄，紐約道瓊工業指數立即由紅翻黑，下挫400點。

在一連串推文中，川普對甫結束最新一輪談判表示，雙方就未來貿易協商進行建設性會談。美方原以為3個月前就已經與中方達成協議，但令人遺憾的是，在協議簽署前，中方決定重新談判。

川普並指控，中國近期同意購買美國農產品，卻沒有執行；中國國家主席習近平對防止類鴉片止痛劑芬太尼流入美國的承諾也沒有履行。

不過川普也表示，美中貿易談判仍持續，期盼繼續與中方就全面貿易協議進行對話，也期盼見到兩國光明的未來。

川普今天的宣布雖然突然卻也不意外。美中上海談判展開前，川普就曾下過馬威，推文警告北京別想以拖待變，期望他在明年的總統大選落敗，好和繼任的民主黨總統當選人打交道。

拿回中國過去30年來從美國竊取的經濟收益，是川普贏得2016年大選的主因之一，也是川普明年能否連任的重要關鍵。

北京也清楚，民主選舉沒有誰是絕對贏家，在5月談判中決定採取強硬立場拂袖而去。雖之後被迫重返談判桌，但改採邊談邊看方針，以牛步化進度持續與美方協商，觀望態度濃厚。

為了盡快達成協議，川普不惜亮出大刀，全面對中國商品加徵關稅。

就像白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）今天在福斯財經新聞網（Fox Business Network）所說，川普看到關稅的經濟效益，「關稅很好」，「它們正在保護我們的鋼鋁工業，幫助我們讓中國參與談判。」

或許關稅加徵確實將中國逼上談判桌，但卻增加全球兩大經濟體在未來數個月甚至數年陷入長期貿易爭端的可能。（編輯：徐崇哲）

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