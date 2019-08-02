餓死癌細胞 老鼠飲食限制證實有助癌症治療

2019-08-02 03:27

〔中央社〕飲食控制已知是控制糖尿病及高血壓等疾病的關鍵要素，而最新研究進一步佐證，此方法也有助於癌症治療。

動物實驗顯示，限制老鼠攝取紅肉及蛋中含有的一種胺基酸，顯著提升癌症治療療效及抑制腫瘤生長。這項研究1日刊登於「自然」（Nature）科學雜誌。

杜克大學醫學院（Duke University in Medicine）副教授洛卡塞爾（Jason Locasale）告訴法新社，「這些是非常強大的效應，效果幾乎等同於藥物治療。」洛卡塞爾是研究團隊的主導人物。

他又說，「很多狀況下，單單使用藥物得不到的效果，倘若合併飲食控制就能奏效。或當放射治療不見起色時，合併飲食控制就能發揮效果。」

實驗聚焦於限制攝取胺基酸「甲硫胺酸」（methionine）。此胺基酸攸關能助長癌細胞生長的「單碳代謝」。

限制攝取甲硫胺酸已獲證實與抗老及減重有關，但它對癌細胞具重要性，顯示它也可能成為提升癌症療效的大有可為方法。

研究人員先針對健康老鼠實驗，確認限制攝取能獲得所要新陳代謝效應，接著再測試罹患大腸直腸癌及軟組織肉瘤的老鼠。

結果發現，低劑量化療對治療大腸直腸癌毫無效果，但若同時限制攝取甲硫胺酸，就能顯著抑制腫瘤生長。同樣地，合併放射治療及限制攝取甲硫胺酸，也能抑制軟組織肉瘤生長。

洛卡塞爾解釋稱，這是在非常基本的層次，剝奪癌細胞的某些營養。

接著，洛卡塞爾及同僚擴大實驗對象，針對6名健康者進行限制攝取甲硫胺酸實驗，結果發現，對人體代謝影響似乎與老鼠實驗結果雷同。

那意味這項飲食控制對抑制若干人體腫瘤可能有類似療MF5E2B01.CAP [LE] 08/02/19 03:25:13餓死癌細胞 老鼠飲食限制證實有助癌症治療〔中央社〕飲食控制已知是控制糖尿病及高血壓等疾病的關鍵要素，而最新研究進一步佐證，此方法也有助於癌症治療。

動物實驗顯示，限制老鼠攝取紅肉及蛋中含有的一種胺基酸，顯著提升癌症治療療效及抑制腫瘤生長。這項研究1日刊登於「自然」（Nature）科學雜誌。

杜克大學醫學院（Duke University in Medicine）副教授洛卡塞爾（Jason Locasale）告訴法新社，「這些是非常強大的效應，效果幾乎等同於藥物治療。」洛卡塞爾是研究團隊的主導人物。

他又說，「很多狀況下，單單使用藥物得不到的效果，倘若合併飲食控制就能奏效。或當放射治療不見起色時，合併飲食控制就能發揮效果。」

實驗聚焦於限制攝取胺基酸「甲硫胺酸」（methionine）。此胺基酸攸關能助長癌細胞生長的「單碳代謝」。

限制攝取甲硫胺酸已獲證實與抗老及減重有關，但它對癌細胞具重要性，顯示它也可能成為提升癌症療效的大有可為方法。

研究人員先針對健康老鼠實驗，確認限制攝取能獲得所要新陳代謝效應，接著再測試罹患大腸直腸癌及軟組織肉瘤的老鼠。

結果發現，低劑量化療對治療大腸直腸癌毫無效果，但若同時限制攝取甲硫胺酸，就能顯著抑制腫瘤生長。同樣地，合併放射治療及限制攝取甲硫胺酸，也能抑制軟組織肉瘤生長。

洛卡塞爾解釋稱，這是在非常基本的層次，剝奪癌細胞的某些營養。

接著，洛卡塞爾及同僚擴大實驗對象，針對6名健康者進行限制攝取甲硫胺酸實驗，結果發現，對人體代謝影響似乎與老鼠實驗結果雷同。

那意味這項飲食控制對抑制若干人體腫瘤可能有類似療效，但洛卡塞爾也警告指出，對於做出任何確切結論還言之過早。（實習編譯：陳意安/核稿：劉學源）

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