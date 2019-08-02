NHK：台灣人對香港關注 日本人感到驚訝

2019-08-02 01:28

〔中央社〕NHK今晚新聞時段播出台灣相當關注香港「反送中」示威遊行專題，節目男主播有馬嘉男到台北採訪年輕人以及民進黨副秘書長林飛帆，女主播桑子真帆對於台灣的現況感到驚訝。

日本放送協會（NHK）男女主播一起主持播報的新聞節目News Watch 9今晚報導，台灣社會對於中國的警戒心正擴大中。

男主播有馬日前親自到台北市採訪，看到市中心有年輕人播放香港「反送中」示威遊行的現況並在街頭演說，年輕人呼籲台灣民眾，絕對不能像香港一樣，香港的民主破壞之後，接下來就會輪到台灣。

報導說，目前在台灣，很多人把香港現況拿來思考台灣未來。街頭還有貼上留言便利貼的牆，寫上支持、鼓勵香港，替香港加油的話語。報導指出，這是一般社會人士發起的挺香港運動，有年輕人呼籲「台灣人，要睜大你們的眼睛，不要相信一國兩制謊言！」

報導說，事情起源是因為今年一月中國國家主席習近平在談到對台政策時說：「一國兩制是實現國家統一的最佳方案」、「台獨是歷史的逆流」。習近平表示，在香港實施的一國兩制適用於兩岸統一。今年3月，中國派軍艦越過台灣海峽中線、4月派出轟炸機繞飛台灣周邊。

NHK說，總統蔡英文強烈反駁習近平的這番談話。蔡總統說：「台灣絕對不接受一國兩制，絕大多數的台灣民意也堅決反對一國兩制。」報導指出，蔡總統的民意支持度原本一度降至15%，執政亮起黃燈，但她展現鮮明態度堅決對抗中國、力挺香港反送中示威活動後，支持度回升到36%。

報導指出，為了守護台灣主權，有台灣年輕人投入政治世界。報導採訪的林飛帆呼籲民眾：「香港現在的自主地位一步步被剝奪、被侵蝕，接下來就輪到台灣了。」

報導說明，林飛帆是5年前太陽花學運領袖之一，上個月他成了民進黨幹部。NHK男主播有馬專訪林飛帆時問：「台灣目前真的面臨那麼重要的局面、重大的時期嗎？」

林飛帆答說：「2021年是中國共產黨的第一個百年，對台灣有些重要意義。2022年是習近平尋求三連任的關鍵時間點，在這情形下，我認為對台灣來講，都是一個危險時刻。」

NHK男主播有馬問林飛帆「你是5年前太陽花學運領袖，歷經5年，你覺得中國的壓力有這麼大嗎？」

林飛帆答說：「中國確實給我們很大壓力，包括中國對台灣各方面的滲透與統戰，到底是會被中國所吸納，還是我們有辦法保持自己的獨立自主地位，在經濟上、政治上，持續維持自主性，這是我們現在所面對的重要關卡。」

一位女生受訪時說：「我覺得對我來說，最重要的是中國因素的議題、兩岸關係的議題，對中國的抵抗是一定要持續下去的。」一位男生用台語說：「我們希望未來台灣在國際上可以更正常化，包括與中國互動。」

NHK女主播桑子最後說：「從日本看起來，認為香港與台灣是個別的存在，沒想到有很多台灣人認為香港現況與台灣息息相關，我真的感到很驚訝。」

男主播有馬表示，他是週末兩天實地到台灣採訪，很確實感受到台灣年輕人的心聲。台灣的在野國民黨有不少人認為， 建立好的兩岸關係是為台灣好，但面對很多台灣年輕人對中國懷抱戒心的事實，國民黨也不能忽視。

NHK明天將報導專訪蔡總統的內容，指出台灣應該如何面對中國。（編輯：劉學源）

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