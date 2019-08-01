反送中》港警妻痛心曝自白...矛頭直指林鄭「躲警察後面」

2019-08-01 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動越演越烈，四處延燒成了遍地開花的「反政府運動」，警方為了驅離示威人潮，使用武力驅趕，造成雙方不少人受傷，也引起警民對立，有名港警的妻子Sunny就受訪透露自己經常在反送中運動中出手幫忙，「警隊不該用來維護政權」，怒批林鄭月娥躲在背後。

根據《立場新聞》報導，Sunny其實從雨傘革命到近期的反送中運動，都曾多次出手幫忙，也接觸過一些前線的年輕人；但她也是警員的妻子，而丈夫不停地在示威前線執勤。擁有勢不兩立兩個身分的Sunny將矛頭指向港府，認為港府只把警隊用來「維護政權」。

Sunny無奈大嘆，她的丈夫為了警隊的「垃圾聲譽」，白白浪費民眾還他清白的機會，接著越說越憤怒「我真的不了解，為何怎樣都要維護自己的尊嚴」，她希望透過自己的「警嫂」身分，能改變這一切。

Sunny擔心政府躲在警隊後面不回應市民訴求，故意拖時間，引發示威者把重點聚焦在警民衝突，而不是原先港府修例的行為，她也擔心警察會成為「政治棋子」，以後將沒有尊嚴。

因此她創辦臉書粉專「警員親屬連線」，連署促請政府成立調查委員會並挽回警隊的聲譽，還給市民真相，更可以出來面對市民，她強調，當警民不再完全對立，林鄭月娥就不能再安全躲在警隊的背後，而必須回應示威者的訴求，如果這樣整場運動就會重回正軌。

Sunny發現，警隊之間逐漸淪落，腐敗也慢慢浮上檯面，而腐敗就是「永不認錯的態度」，警察認為自己穿著警裝，有法律賦予的權力，特別有威嚴，連市民要求出示委任證，警察竟也覺得是挑釁，而警隊為了維護警隊同仁，普遍不接受獨立調查，也是腐敗的一種。

Sunny提到，自己和丈夫也常對「警察執勤手法」進行討論「為何要開槍？」偶爾會說服丈夫，偶爾丈夫則會為了警隊同仁被毆打感到憤怒，Sunny便拿示威民眾被警察包圍、毆打的影片給丈夫看，才發現丈夫根本沒看過影片，但看完影片也因為衝擊太大，默不出聲，因此能夠客觀理解為何警察會被示威民眾攻擊。

Sunny最後也自曝其實對發起行動相當掙扎，也擔心言論壓力，而她為何站出來，則是認為這件事如果就這樣過去，而修例也順利通過，那以後也將不會有這些抗爭了。

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