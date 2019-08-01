反送中》解放軍若出兵香港 法媒：中國未來恐毀滅...

2019-08-01 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續延燒，已經發展成遍地開花的反政府運動，8月5日醞釀全港大罷工。《彭博》報導引述美國官員表示，中國解放軍已集結香港邊界，白宮正在密切關注。法國媒體分析，解放軍如果出兵香港，不僅會毀掉香港，還可能毀了中國的未來。

《法國國際廣播電台》報導，先前一般認為，北京不會出兵干預香港事務，第一可能毀掉香港，香港從此成為死港，第二，已有六四事件前科的北京，重蹈覆轍，再以武力鎮壓國際都市香港，將其殘酷赤裸裸暴露在世人面前，形同舉刀自宮。但是中國國防部上月24日宣布，會依照「基本法」駐軍法處理港獨勢力，暗示可能出兵鎮壓香港，再加上最近幾天中國駐港部隊、國務院港澳辦強烈譴責香港的抗議事件，有關北京終究會武力干預的說法此起彼伏。

報導提到，先前分析指出，解放軍介入是「核彈選項」，一旦介入，鎮壓香港，最後毀掉了香港的繁榮，而且北京當局坐在了一座火山之上；還有分析認為一旦軍事介入，等於是自殺炸彈，毀掉了香港，也毀掉了中國的未來。不少分析還是認為，不到萬一，當局不會輕易決定出兵香港。中國領導層應該明白，徹底毀掉香港，後果難料也難以控制，但中共容忍的底線究竟在哪裡誰都無法預測。

有分析表示，香港是世界金融中心，出兵香港將會重創中國利益，香港如果發生股災，將牽動中國的房市債市、就會引發一場金融大災難，最後危及整個中國政權，除非北京當局完全喪失理智才會出兵。

有分析指出，「反送中」實際上是2014年以要求真普選為主旨的「雨傘運動」失敗後積壓的憤怒，北京仍然有辦法平息港人怒火，依照基本法辦事，依照「一國兩制」的承諾，讓香港高度自治，同時允許香港直選。香港陷入混沌，如何走出目前困境，現在也是考驗中國領導人的智慧和勇氣的時候。

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