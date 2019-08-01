震撼畫面！亞洲鯉魚入侵北美 美國用這招一網打盡

2019-08-01 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕許多人可能不知道，國人熟知的鯉魚（亞洲鯉魚）其實是外來種，長期威脅台灣原生物種生存。亞洲鯉魚的問題在國外也相當嚴重，美國肯塔基州近日出動特殊的電擊技術，將巴克利水壩（Barkley Dam）中的大量鯉魚電暈捕獲，畫面相當震撼。

根據《CNN》報導，肯塔基州魚類和野生動物資源部（Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources，KDFWR）週二（30日）出動船隻在巴克利水壩執行獵捕鯉魚的任務，只見相關人員透過特殊裝置向水中發送電力，大批鯉魚瞬間激烈掙扎，將該水域炸出激烈水花。隨著時間過去，鯉魚逐漸被電暈並陸續浮於水面，被船上人員輕易地撈捕上船。

KDFWR漁業部門官員布魯克斯（Ron Brooks）表示，電擊並不會殺死這些鯉魚，而是讓牠們暈厥並浮上水面，方便研究人員計數或撈捕，不過他也強調，週二被捕獲的鯉魚最終仍難逃一死，未來將被出售予廠商製成肥料、魚餌，或是成為民眾的盤上佳餚。

亞洲鯉魚因具有極強的適應與繁衍能力而惡名昭彰，長年在入侵物種榜上有名，讓各國政府傷透了腦筋。澳洲政府近年也曾使出奇招，將一隻植入特殊晶片的尋常鯉魚野放至當地充滿鯉魚的河流，並對其祭出100萬美元（約新台幣3110萬元）的懸賞，刺激釣客或捕魚者前往「除害」。

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