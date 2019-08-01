何韻詩聲援8/5全港罷工：家沒了要去哪裡找？

2019-08-01 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港人為反送中走上街頭，港警一再強力鎮壓，卻不見港府具體回應五大訴求，港人號召8月5日（下週一）發動全港大三罷（罷工、罷課、罷市）。力挺反送中的香港著名歌手何韻詩臉書粉專昨發布〈致親愛的香港人〉一文，「家沒了要去哪裡找回」，懇請大人當天「為年輕人，站出來」。

何韻詩在文中表示，若你認為沒本錢罷工，今晚睡前請靜一靜、想一想，難道年輕人，就有附上自己前途、光陰的本錢？並指被控暴動罪中有不同職業者，最年輕僅16歲，試想若被捕的是自己的親人，還會不會猶疑？

何韻詩在文中指出，你我都很清楚，在頭盔、面罩與眼罩後頭，他們跟我們一樣都是愛護這個地方的港人，他們為香港過去幾代不敢爭取的事、對抗的政權挺身而出，背負如此不公義的罪名，何韻詩感嘆，其實全港已無後退本錢，「面臨失去一整代人的沉重代價，我們還有本錢不站出來嗎？」

何韻詩在文中提到，工作沒了可以再找，但家沒了要去哪裡找回，抗爭中的每個人都是「我們的家人」，並反問「為了無私付出的每一位兄弟姐妹，你又願意付出多少？」何呼籲大人們，若不想他們再受傷被捕，除了幫他們買飯券、裝備與捐錢，還要去思考，作為支持這個抗爭、主張理性和平的你，有無可以做卻未盡全力的？且當遊行失效、「罷工、罷交稅，就是下一步、現在」。

何韻詩在文中點名，若你是公務員，或隸屬金融、運輸、航空、飲食界等可令政府「直接感受到迫切性和嚴重性」的行業，不論職位大小，此時此刻香港需要你們站出來。何語帶懇求地說，拜託8月5日一定要出來，「付出你一天的時間，支持全港大罷工」，唯有「癱瘓經濟」，港府才會有壓力考慮收手。

何韻詩在文末直言，這是成年人為那些勇敢又遍體麟傷的年輕人，「展現你們承擔的時候啦」。

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