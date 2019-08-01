當地30年來最大！澳洲內陸驚傳規模5.4強震

2019-08-01 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國地質調查所（USGS）觀測顯示，澳洲大陸在台灣時間今（1日）早9時許傳出規模5.4強震，此次震央在澳洲內陸相當罕見，為當地30年來規模最大的地震。

該起規模5.4強震，震央位於澳洲北領地內，距田南特克里克（Tennant Creek）西南西方約32公里處，地震深度僅10公里，目前暫無傷亡消息傳出，由於澳洲並未位於地震帶上，地震相當罕見，規模5以上地震平均2年才發生一次，北領地上次發生規模5.4以上的地震已是1989年5月28日，在烏盧魯發生規模5.7強震。

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