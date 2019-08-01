雷根曾致電尼克森 語涉歧視罵非洲國家棄台挺中

2019-08-01 05:20

〔中央社〕新發現的前美國總統尼克森談話錄音顯示，1971年台灣被迫退出聯合國後，當時的加州州長雷根曾致電尼克森，痛罵支持中國取代台灣的非洲國家，甚至稱他們「猴子」，語多歧視。

雷根（Ronald Reagan）與尼克森（Richard Nixon）1971年10月這段電話談話的錄音，是由曾任尼克森總統圖書館（Richard Nixon Presidential Library）館長的那夫塔利（Tim Naftali）發現，內容今天在「大西洋」雜誌（The Atlantic）的網路版公開。

後來在1980年當選總統的雷根一向強力支持台灣，他在聯合國表決通過承認中華人民共和國後致電時任總統的尼克森，對非洲國家不顧美國要求在表決時支持北京大表憤怒。

雷根在電話中痛批與美國唱反調的非洲國家。他告訴尼克森：「告訴你，昨晚我在電視上看到那件事。看到那些來自非洲國家的猴子，該死的，他們穿上鞋子都還不太自在。」

尼克森聞言大笑回應，在他與顧問的談話錄音中，他曾開心複述雷談這番話。

美國總統川普最近屢次遭指控發表種族歧視談話，更因為對4位出身少數族裔的民主黨國會議員有「歧視言論」，遭到民主黨控制的聯邦眾議院譴責。

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