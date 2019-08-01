美中貿易談判缺進展 北京不甩川普以拖待變

2019-08-01 04:44

〔中央社〕美中最新一輪貿易談判今天落幕，磋商缺乏實質進展。美國總統川普日前警告北京別使出拖延戰術，但隨著中國經濟出現回溫跡象，中方顯然更有耐心，想以拖待變打長期抗戰。

美中第12輪貿易談判7月30至31日在上海舉行，這是5月談判觸礁以來雙方首次面對面協商。由於根本分歧難解，貿易協議依舊難產，雙方商定9月在美國舉行下一輪談判，這輪談判一如預期雷聲大、雨點小。

一般認為，美中根本分歧是美方堅持北京承諾立法保護智慧財產權、放棄補貼特定產業的政策，中方則要求華府完全取消對中國貨品加徵的關稅。為避免顯得軟弱，北京高層5月初態度丕變，在談判看似收尾之際撕毀已談妥的協議草案，導致美中貿易戰急遽升溫。

川普與中國國家主席習近平6月底達成貿易戰休兵共識，促成雙方代表時隔近3個月重返談判桌。談判展開前，川普在推特發文警告北京別使出拖字訣，一旦他明年成功連任，中方拿到的協議將比現在的條件更嚴苛，或是根本不會有協議。

這輪談判結果證明，北京暫時無意跟著川普要求的節奏走。

華爾街日報報導，中方專家指出，美中貿易戰開打一年多來，中國經濟成長雖明顯減速，但許多決策人士認為經濟已觸底。如今，北京策略是展現有意願談判，但不急著讓步，打的算盤是貿易戰拖下去，關稅將傷到美國農民與消費者，情勢反倒有利於中國。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育說，貿易戰初期影響中國較多，如今中國經濟日漸復甦，美國經濟成長則可能趨緩，在此情況下，中方可輕鬆應對、耐心等待。

這輪談判前，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）為首的團隊預設目標是讓談判重回5月觸礁前的進展。談判過後，這項目標是否達成仍不明朗，就連中方採購美國農產品一事，雙方也各說各話。

報導引述觀察人士說法指出，北京可能想拖延採購大量美國農產品，直到美方讓步為止，關鍵之一是華府放鬆對中國電信設備巨擘華為實施的技術及零組件出口限制措施。

紐約時報報導，美中貿易糾紛難解，雙方似乎都準備迎接長期抗戰。

美國第2季國內生產毛額（GDP）折合年率成長2.1%，遠低於首季的3.1%。為防止經濟進一步降溫，聯邦準備理事會（Fed）今天宣布2008年以來首次降息。

對中國來說，長期貿易戰恐進一步拖累經濟成長，北京已增加基礎建設支出因應，但這項策略恐使債務問題惡化，也無助解決有損長期前景的經濟失衡現象。另一方面，中國如速簽貿易協議，對外恐顯得軟弱，無形間損害中共執政合法性。

中國第2季GDP年增率為6.2%，創27年來新低，但下半年如保持平穩，有望達成全年經濟成長6%至6.5%的官方目標。與此同時，中國7月官方製造業採購經理人指數（PMI）為49.7%，雖仍處於景氣收縮區間，但較6月略有起色。

不過，由於內需依舊疲弱，部分經濟學家認為未來幾個月中國經濟成長趨緩會更嚴重。其他專家則認為，在中共建政70週年紀念活動10月登場前，北京將以增加政府支出等手段實現「穩增長、保就業」目標。（編輯：林治平）

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