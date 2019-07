外館被迫更名加暫停赴台自由行 美籲兩岸對話

2019-08-01 02:12

〔中央社〕駐斐濟代表處遭中國施壓被迫更名,中國方面也宣布停發赴台自由行簽證。對此,美國國務院發言人表示,兩岸穩定符合美國長遠利益,鼓勵兩岸進行建設性對話和平解決分歧。

對於中國持續壓縮台灣外交空間並透過經濟手法打壓台灣,美國國務院不具名發言人以背景說明方式回覆媒體詢問時表示,兩岸和平穩定符合美國深刻且長遠利益,台海兩岸了解這些利益的重要性並努力為維持和平與穩定奠定基礎至關重要。

這名發言人並表示,美方鼓勵北京與台北當局進行建設性對話,尋求台海兩岸人民可以接受的和平方式解決分歧。

外交部台北時間31日表示,在中國政府施壓下,斐濟政府強迫台灣駐斐濟代表處更名,由原先的「中華民國駐斐濟商務代表處」(Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji),更名為「駐斐濟台北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji)。對中國政府的作為,外交部表達強烈譴責。

與此同時,中國文化和旅遊部也透過官網公告,鑑於當前兩岸關係,自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證;47個開放來台自由行的省市都將停發。(編輯:林治平)080801

