哈紹吉案後關係續惡化 傳沙烏地扣留土耳其卡車

2019-08-01 00:30

〔中央社〕沙烏地阿拉伯當局本週扣留準備運送商品入境的土耳其卡車，這是沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年在伊斯坦堡遭到謀殺以來，兩國關係持續惡化的跡象。

要求匿名的土耳其官員向獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）證實，沙烏地當局擋下80輛準備通過杜巴港（Duba）運送紡織品和化學品進入沙烏地的土耳其卡車。

這名官員今天表示，另有300個運送土耳其蔬果的貨櫃在吉達港（Jeddah）遭到扣留，「我們正在跟沙烏地方面談，試圖解決這個問題」。

土耳其出口受沙烏地官員干擾的問題不是第一次發生，上週已傳出沙烏地海關在吉達港扣留逾70輛運送蔬果的土耳其卡車。另外一位土耳其官員指出，安卡拉當局介入後，上週發生的問題已經解決。

主要在野黨共和人民黨（CHP）副主席居賽爾曼蘇爾（Mehmet Guzelmansur）昨天表示，自從6月以來，沙烏地就對土耳其出口貨偷偷實施禁運，通常只要兩天就可完成的海關查驗工作卻被扣留一個月，生鮮蔬果因此腐爛。

沙烏地大使館今天拒絕評論此事。觀察家認為，此一問題源自於揮之不去的政治緊張情勢。

安卡拉的國際運輸商協會（UND）會長謝內爾（Fatih Sener）指出，兩國關係失和，沙烏地較低階官員在製造問題，「主要是政治問題，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）私下介入的話或許可以解決，不過雙邊關係不是很好」。

沙烏地國營媒體和主要商界領袖自從今夏以來就在提倡對土耳其觀光和進口展開杯葛。

利雅德商工總會（Riyadh Chamber of Commerce and Industry）會長艾吉蘭（Ajlan al-Ajlan）上個月在推特呼籲杯葛土耳其說：「由於土耳其領導階層和艾爾段的敵意持續而且鎖定沙烏地領導階層，我們呼籲在進口、勞工和生意往來等各個領域上，對他們展開更甚於以往的杯葛行動」。

沙烏地大使館本月稍早發布旅遊警訊說，土耳其偷竊護照和輕度罪行有增加趨勢。今年前5個月沙烏地入境土耳其旅客數年減30%。（編輯：林治平）

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