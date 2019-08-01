任職聯合國亞太總部 黃一展鼓勵台人參與

2019-08-01 00:05

〔記者劉宜庭／綜合報導〕泰國曼谷新貴不只有來自西方國家、日韓等地的新興產業白領，也包括服務全球人類、推動跨國政府間合作的聯合國亞太總部事務官員。身為在聯合國秘書處體系內少見的台灣青年，聯合國資訊與通訊科技處顧問黃一展很鼓勵台灣人進聯合國事務系統拓展國際視野，服務全球人類，推動實現十七項「聯合國永續發展目標」（SDGs），發揮台灣人的影響力。

黃一展指出，就聯合國的體制來說，可以分成兩個很大的系統，一個是外交系統，像是大家常看到的各國代表、大使在會議上爭鋒相對，捍衛自己國家的利益；另一個系統則是所謂的聯合國秘書處，秘書處比較像是行政部門，下轄超過四百個機構，主要任務是實踐十七項「聯合國永續發展目標」，舉凡是與人類社會相關的一切事務，經濟、人權、法律、貿易、國際交流、教育、人權、疾病防治、消除貧窮等，聯合國都會管。

聯合國在全世界有幾個大的區域總部，美洲和全球總部在美國紐約，歐洲總部在瑞士日內瓦，非洲總部在肯亞首都奈洛比，亞太地區就是泰國曼谷。聯合國亞太總部幾乎是掌管區域性事務的最高階機構；聯合國每個會員國都設有自己的國家辦公室，區域性事務則是去整合這些國家辦公室。以難民議題來說，聯合國亞太區域辦公室負責的是去規劃比較大方向的政策，處理包括緬甸、中國、印度、斯里蘭卡的難民議題整合。

黃一展表示，聯合國行政部門的所有官員都需要實踐十七項「聯合國永續發展目標」，當然不會每個部門都有剛好對應到的目標，例如難民署一個單位就會對應到人權、貧窮、飢餓等議題；他所任職的資訊與通訊科技處，主要是在做一些內部系統，協助較落後的發展中國家引進科技改革。

黃一展建議，台灣人可以透過閱讀聯合國公開出版品，增加對聯合國事務的了解；如果想看聯合國整個大方向的東西，可以讀聯合國大會決議文；對環境議題有興趣的，可以讀聯合國氣候發展署或環境發展署所做的個案分析、政策建議、可行性解決方案；中文是聯合國的五大官方語言之一，台灣人在閱讀理解聯合國公開出版品上的門檻並不高。

值得一提的是，聯合國還有一個創新實驗室（UNLEASH），出版品相當有趣，內容觸及很多尖端科技，包括區塊鏈、無人機、人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）、機器人等，也會探討相關技術如何增加十七項聯合國目標的可行性。

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