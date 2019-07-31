失蹤2天 印度咖啡巨商被發現陳屍河畔

2019-07-31 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕印度著名連鎖咖啡品牌「咖啡日」（CCD）創辦人兼董事長悉達多（V. G. Siddhartha）日前突然失蹤，引起當地社會關注，今（31）日他的遺體已於印度南部的內特拉瓦帝河（Netravati River）被尋獲。

根據《法新社》報導，57歲的悉達多29日晚間離開邦加羅爾（Bangalore），告知家人自己要到山上度假，但他要求司機把車開往門格洛爾（Mangaluru），途中突然命令司機停車，稱自己想下車晃晃，接著邊漫步過橋邊講電話。過了一段時間，悉達多都沒有現身，司機發現他失蹤後，趕緊報警。印度當局隨即展開搜索，有漁民31日上午發現悉達多的屍體，印度南卡納塔克邦（South Karnataka）的警方表示，已將悉達多的遺體送去相驗，結果尚未出爐。

悉達多的家族企業已經營咖啡產業130年之久，悉達多則在1996年開了他的首家咖啡廳「咖啡日」，加上娶了前外交部長的女兒克里希納（S.M. Krishna），使他成為世界上最大、全印度各方關係最好的咖啡貿易商之一，然而印度稅務局2017年突襲公司辦公室，他開始有壓力，據傳，悉達多已與可口可樂談判，要售出大部分的公司股權。

另外，在27日致「咖啡日」董事會的信件中，悉達多坦承，他在財務方面出了差錯，受到債主的壓力和稅務機關的騷擾，並表示「我是一名失敗的企業家」。

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