驚險瞬間！座頭鯨張嘴 差點活吞海獅

2019-07-31 15:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國野生動物攝影師戴克爾（Chase Dekker）上週在加州蒙特瑞灣（Monterey Bay）外海參加賞鯨團時，捕捉到1隻海獅落入座頭鯨嘴裡的驚險瞬間，驚呼這是「此生絕無僅有」的時刻。

《法新社》報導，戴克爾7月22日當天正好搭上1艘賞鯨船，才會目睹一群座頭鯨大肆獵捕的景象。他回憶道，正當這些座頭鯨在捕食魚群之際，1隻倒楣的海獅未能及時逃離，才會落入座頭鯨張開的鯨鬚大口。

戴克爾指出，所幸這隻座頭鯨並未闔上嘴，飽受驚嚇的海獅也成功游走，逃離險些被吃下肚的命運。

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