中國水上樂園設備故障掀巨浪 44人受傷

2019-07-31 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林發生水上樂園意外事件，由於海嘯池控制設備故障，造成水浪過大，有44人受傷。

中國吉林龍井市官方微博指出，29日下午，龍井市裕瀧水韻水上樂園海嘯池發生機房電子設備故障，導致池中水浪過大，造成當時在池內的遊客受傷，有37人輕傷、2人骨折留院觀察，另外5人住院治療。

從網路流傳的影片的看到，原本池裡的微浪突然變成巨浪，遊客逃無可逃，被浪打得往前撲倒，岸邊的民眾也急忙逃散。報導指出，當地政府相關部門已勒令海嘯池娛樂設施停業，並對該事件進行全面調查。

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