反送中》最年輕16歲！ 上環暴動44港人全交保

2019-07-31 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港上環28日爆發警民衝突，44人涉嫌暴動罪被起訴、1人被控藏有攻擊性武器，共45人今日上午9時在香港東區裁判法院進行第一次提訊，數百名市民前來旁聽聲援。提訊結果出爐，44名被告獲准交保，所有被告獲准以1千元港幣（約台幣4000元）保釋。其中1名被告缺席，法官下令逮捕歸案，因此未獲交保。本案在9月25日下午再度開庭審理。

綜合媒體報導，香港上環警民衝突，共49人遭到拘捕，45名被告一共被分為4起案件處理，其中44人被控至少一項暴動罪，其中1人加控襲警，另1人則被控持有攻擊性武器。今日中午12時50分時，均獲准以1千港幣交保，每星期到警署報到一次，大部分人需遵守宵禁令（晚上12時至上午6時禁止外出）、期間不得離港，並需要居住在所報稱的地址。

最年輕被告年僅16歲，其中1名暴動罪被告職業為機師，在辯方律師提高保證金及願意人事擔保之下，批准可離港工作。45人之中，1名被告缺席，法官下令逮捕，未獲保釋。

現場天氣因颱風「韋帕」影響，十分不佳，數百名市民依舊冒著風雨聚集在東區裁判法院外聲援示威者，多名被告陸續離開法院時，聲援人士高呼「香港人加油」、「沒有暴徒、只有暴政」口號，也有人拿著熱飲和食物發給在場人士。

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