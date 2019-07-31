反送中》衝突擴大！警察開槍 港人遭煙火攻擊多人受傷

2019-07-31 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港又爆發警民衝突！昨天深夜起，先有近千市民包圍葵涌警署，聲援遭扣押示威者，警方一度使用胡椒噴霧驅散人群，甚至舉起霰彈槍指向人群。另外，在天水圍也發生市民包圍警署的事件，至凌晨近3點，突有人向天水圍警署牆外投放煙火，現場群眾多人受傷。

綜合媒體報導，因香港28日在上環一帶發生警民衝突，有49人遭逮捕。香港警方昨晚公布，44人被控暴動罪，1人被控藏有攻擊性武器。消息傳開後，近千市民包圍葵涌警署聲援遭扣押示威者，鎮暴警察戴上頭盔、手持盾牌，築起防線。現場人士指出，警員一度施放胡椒噴霧，也有目擊者表示，一隊鎮暴警察從警署出來，一名警員一直手持霰彈槍瞄準示威者，現場突然傳出「碰」一聲，疑似開槍，示威者向後散開。

此外，因有3名民眾在天水圍天秀公園附近的連儂牆與人爆發衝突被捕，被帶返警署，昨天深夜起，大批香港市民包圍天水圍警署，至凌晨近3點，突有人向警署牆外投放煙火，現場群眾紛紛走避，導致多人受傷。

據《立場新聞》報導，整起事件起因為3民眾在天水圍天秀公園附近的連儂牆外協助清理垃圾，遭中年男子指罵和拍照，其中有人稱遭到攻擊，警方獲報到場逮捕3人，引發在場民眾不滿，號召包圍警署，其中有2人凌晨1點多交保離開，另一人則因身體不適就醫後也獲保釋。

報導提到，天水圍分區助理指揮官麥子強，被民眾拍到一度雙手舉起中指，指向警署外的民眾。

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