美國副助卿憂中國駐外機構監控留學生

2019-07-31 03:36

〔中央社〕美國國務院副助卿羅伊斯表示，中國留學生受中國社群網站、中國國營媒體影響，對美國了解不正確，阻礙與美國同儕交流。她也對中國駐外機構透過學生組織監控學生表示擔憂。

主管教育與文化事務的副助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）今天在「留學美國論壇」（EducationUSA Forum）發表專題演說。由於中國是美國最大的海外留學生來源國，羅伊斯的演說也將焦點放在中國留學生在美現況與未來。

羅伊斯指出，全美有超過百萬海外留學生，去年一年光是來自中國的留學生就超過36萬人，為美國經濟貢獻150億美元。但不幸的是，太多在美的中國學生未能盡享留學收穫，因為這些中國留學生習慣聚集在一起，錯失和美國同學共同生活、學習的機會。

她引述一項研究表示，許多中國學生儘管身在美國，但心仍在中國。90%的中國學生表示微信是他們的主要網路溝通媒介，透過微信和在中國的親友聯繫。84%中國學生完全依賴中國網站獲取和美國有關的訊息。

羅伊斯接著指出，中國共產黨正努力向包括海外留學生在內的中國公民提供一幅不精確的美國圖像，國家控制的中國媒體為中共宣傳，向中國學生誇大在美國生活與學習的危險。經由中國社群媒體，中國學生繼續透過這樣的扭曲視角看待美國，這種持續不斷的錯誤訊息形成恐懼泡沫（bubble of fear），對中國學生在美國與同儕往來帶來阻礙。

除了社群網站外，羅伊斯也談到和中國使領館關係密切的中國學生學者協會對中國學生可能產生不當影響，並施壓、扼殺言論、限制個人表達機會。外界對於孔子學院也有所疑慮。

她指出，可靠報導顯示中國政府對中國學生施壓，要求他們監督其他學生並向使領館報告，「我們都親耳聽聞過許多這類故事」。眾所周知，中國官員向中國學生施壓，要求參加中共主導的政治抗議與反抗議活動。她強烈反對中國政府試圖限制校園言論自由的作法。

除了學生，羅伊斯也對中國學者遭受中國壓力，從事超出合法學術範圍活動的情況表示擔憂。她誓言會竭盡全力保護所有學生，特別是中國留學生不受中國政府的威權控制，任何脅迫中國學生或學者的做法都是不可接受的。但她也強調，不會容忍智慧財產權遭到剽竊的行為，對於不守規則的人，不論國籍，都得承擔後果。（編輯：陳政一）

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