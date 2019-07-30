反送中衝擊 傳30名警校學員申請退學

2019-07-30 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕反「逃犯條例」修訂風波持續延燒，民眾控訴，抗爭期間警方數度濫用武力，警民衝突加劇、矛盾加深。香港今（30）日傳出，有位不具名警司透露反送中運動對警隊的影響，包括數名警校學員退學、警隊深知社會極為不滿，不敢透露身分等，另示警之前流傳的「智能燈柱」，實際目的就是為了監控民眾。

根據「連登討論區」的貼文，該名爆料的香港警司表示，近日警校尚未畢業的學員中，已有30人以「警隊形象太差」、「無法承受畢業後正式就職的壓力」等理由申請退學；新兵之中，部分立場偏向泛民主派、本土派的人，在721元朗事件後心灰意冷，卻不敢出聲；即使是政治冷感的警員，立場也頗為尷尬，因為深知是警黑合作的結果，難辭其咎。目前警隊上下深知社會大眾的不滿，所以不敢讓外人知道自己的職業，有些警員和過往社交圈斷絕來往，家庭、朋友聚會也不敢出席。

最後，該篇貼文另外強調2點，一是先前港媒報導的智慧燈柱，該員警指出，燈柱上有高畫質的攝影機，且內建新智能身分證探測功能，可以清楚記錄每個在燈柱出現過的ID時間和位置，智能燈柱的探測距離誤差值僅約5至10公尺左右，日後可能成為證據；二是目前港警尚無任何方法可破解iPhone手機，所以只要手機所有者不提供密碼，警方對撿到的iPhone手機沒轍。

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