2019-07-30 23:31

〔即時新聞/綜合報導〕中國與美國雙方貿易代表今(30)天在上海會面,重啟貿易談判,不過川普卻在台灣時間晚間8時40分推文,才剛批評中國不守信、不買農產,沒多久後又譏嘲「川普讓中國驚慌失措了」。

川普在推特表示,中國最近損失了500萬個工作,其中有200萬個製造業工作,是自從「川普關稅」實施以來而損失的。對此,川普表示,「川普讓中國驚慌失措(Trumps got China back on its heels)」,接著他也說,美國做得很好。川普推文發出不到2小時,就獲得25萬讚與超過6500則留言。

美中貿易談判代表今日在上海碰面,重啟貿易談判。有外媒對此分析表示,雖然美國總統川普和中國國家主席習近平上個月達成貿易休戰,2國並於今日在上海重啟經貿磋商,但雙方仍存在極大的分歧,達成協議的希望渺茫。

