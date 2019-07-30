反送中》港青年處理催淚彈影片曝光！台軍事專家佩服又感嘆

2019-07-30 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕28日香港上環發生警民衝突，警方以發射催淚彈及多種彈種強勢清場。有媒體拍下年輕的示威者們處理催淚彈的過程，純熟的手法不但令日本網友讚嘆，也令台灣的軍事專家非常感嘆。

影片中示威者以4到5人為一組，有人負責持傘防禦，有人先以交通錐將催淚彈蓋住，然後持寶特瓶往交通錐頂端的孔洞將水灌入，將交通錐拿開後，有人以烤肉夾把催淚彈丟入水桶中，整個過程僅花10秒。

軍事專家王臻明在臉書上分享影片，除了表示香港青年分工合作的處理方式「太令人佩服」，並且表示，影片中「還有個穿短褲，背包上繫著一個可愛娃娃（兔斯基）的妹子，她沒有在周末夜裡去聽演唱會，談戀愛，卻在街頭幫忙處理催淚彈，」王臻明指出，「香港的『大人們』可以好好想想，這是為什麼！」

短短3個小時內，這則出現在日本推特上的影片就登上了推特熱門，觀看次數破百萬。不少日本網友稱讚示威者勇敢，日本也應該多多學習，也有不少網友感嘆，示威者熟練的手法是香港動盪局勢逼出來的。

相關影片請見︰

催涙ガスが警察側から飛んできたら、香港のデモ参加者は協力し、催涙ガス弾を速やかに処分する。長引いている抗議デモの中で磨いた技術。pic.twitter.com/Q1fB8JUAcf — Martin Fackler （@martfack） 2019年7月29日

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