慘！二男租超跑高調炫耀 千萬藍寶堅尼撞山壁成廢鐵

2019-07-30 17:45

〔即時新聞/綜合報導〕英國2名男子日前為了參加婚宴,租下一台藍寶堅尼開心自拍狂歡,還高調拍下影片PO網炫耀,沒想到事後警方卻發現,該輛超跑撞上山壁,被遺棄在路邊。警方將照片上傳推特後,也感嘆表示,「這是非常昂貴的錯誤」。

從社群網路流傳的影片中可見,兩名男子在駕駛跑車時狂踩油門,且打開天窗隨著開得非常大聲的音樂盡情搖擺;不料影片下一秒,只剩下一張外觀全毀,成為破銅爛鐵的跑車照片。影片上傳者也將影片標題命名為「婚禮季節小心駕駛」。

根據《每日郵報》報導,這兩名男子駕駛的是「Huracan」車款超跑,要價19萬8000元英鎊(約新台幣750萬元),在台灣更要千萬以上;而這兩名男子是在週六為了參加婚禮,而特別租了這輛跑車,兩人因為太開心在車上自拍,才會分心釀出意外。

報導指出,事後兩名男子還將跑車遺棄在曼徹斯特(Greater Manchester)的M66公路上,直到隔天早上警察拍下車禍現場照片,上傳推特尋找車主,網友才提供給警方當時2名男子在社群網站自拍狂歡的影片,讓警方循線找到人。

而在網路上流傳的影片,就是網友將2男狂歡的影片與警方照片剪接在一起,提醒網友行車安全;警方也在推特PO文表示,「這是非常昂貴的錯誤」。

RTC M66 near to junction 1



The driver of this Lamborghini lost control on standing water and took out a section of barrier before making off on foot prior to police arrival.



A very expensive mistake.... They don't make very good boats !



vehicle recovered and enqs ongoing pic.twitter.com/9NfVHPymB6