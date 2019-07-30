慘！二男租超跑高調炫耀 千萬藍寶堅尼撞山壁成廢鐵

事後兩名男子還將跑車遺棄在曼徹斯特的M66公路上。（擷取自 GMP Traffic 推特）

2019-07-30 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國2名男子日前為了參加婚宴，租下一台藍寶堅尼開心自拍狂歡，還高調拍下影片PO網炫耀，沒想到事後警方卻發現，該輛超跑撞上山壁，被遺棄在路邊。警方將照片上傳推特後，也感嘆表示，「這是非常昂貴的錯誤」。

從社群網路流傳的影片中可見，兩名男子在駕駛跑車時狂踩油門，且打開天窗隨著開得非常大聲的音樂盡情搖擺；不料影片下一秒，只剩下一張外觀全毀，成為破銅爛鐵的跑車照片。影片上傳者也將影片標題命名為「婚禮季節小心駕駛」。

根據《每日郵報》報導，這兩名男子駕駛的是「Huracan」車款超跑，要價19萬8000元英鎊（約新台幣750萬元），在台灣更要千萬以上；而這兩名男子是在週六為了參加婚禮，而特別租了這輛跑車，兩人因為太開心在車上自拍，才會分心釀出意外。

報導指出，事後兩名男子還將跑車遺棄在曼徹斯特（Greater Manchester）的M66公路上，直到隔天早上警察拍下車禍現場照片，上傳推特尋找車主，網友才提供給警方當時2名男子在社群網站自拍狂歡的影片，讓警方循線找到人。

而在網路上流傳的影片，就是網友將2男狂歡的影片與警方照片剪接在一起，提醒網友行車安全；警方也在推特PO文表示，「這是非常昂貴的錯誤」。

RTC M66 near to junction 1



The driver of this Lamborghini lost control on standing water and took out a section of barrier before making off on foot prior to police arrival.



A very expensive mistake.... They don't make very good boats !



vehicle recovered and enqs ongoing pic.twitter.com/9NfVHPymB6 — GMP Traffic （@gmptraffic） July 28, 2019

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法