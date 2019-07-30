日本國寶畫作「風神雷神」雀屏中選！將製成500日圓東奧紀念幣

本東京2020年將舉行奧運及帕運，對此日本造幣局將推出多款紀念幣，其中500日圓紀念幣的設計圖案，讓民眾進行票選，最後由「風神雷神」的圖樣雀屏中選，預計將於明年7月左右正式發行。（圖擷取自日本財務部官網）
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京2020年將舉行奧運及帕運，對此日本造幣局將推出多款紀念幣，其中500日圓紀念幣的設計圖案，讓民眾進行票選，最後由「風神雷神」的圖樣雀屏中選，預計將於明年7月左右正式發行。
綜合媒體報導，日本財務部打算推出多款「東奧特別版紀念貨幣」，也首次開放民眾票選喜愛的設計圖案，其中有3個參賽作品，第一高票為江戶時代畫家俵屋宗達所繪國寶畫作「風神雷神圖屏風」，獲得2萬8700多票，第二名獲2萬1000多票，為舊國立競技場及新國立競技場配上東京風景的設計，第三名是日本知名景點富士山，獲得1萬6400票。
總共約有6萬6300多位民眾投票，該款500日圓紀念幣預計將於2020年7月於全國各地的金融機構進行兌換。
【記念貨幣】2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を記念して発行される五百円貨幣の図柄は、投票の結果…— 財務省 （@MOF_Japan） 2019年7月29日
Ａ案「風神雷神図屏風」を採用！
たくさんの投票ありがとうございました。
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