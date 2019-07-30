日本國寶畫作「風神雷神」雀屏中選！將製成500日圓東奧紀念幣

2019-07-30 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京2020年將舉行奧運及帕運，對此日本造幣局將推出多款紀念幣，其中500日圓紀念幣的設計圖案，讓民眾進行票選，最後由「風神雷神」的圖樣雀屏中選，預計將於明年7月左右正式發行。

綜合媒體報導，日本財務部打算推出多款「東奧特別版紀念貨幣」，也首次開放民眾票選喜愛的設計圖案，其中有3個參賽作品，第一高票為江戶時代畫家俵屋宗達所繪國寶畫作「風神雷神圖屏風」，獲得2萬8700多票，第二名獲2萬1000多票，為舊國立競技場及新國立競技場配上東京風景的設計，第三名是日本知名景點富士山，獲得1萬6400票。

總共約有6萬6300多位民眾投票，該款500日圓紀念幣預計將於2020年7月於全國各地的金融機構進行兌換。

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