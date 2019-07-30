京都動畫縱火案》出手不手軟！網友稱捐500萬日圓給京阿尼

2019-07-30 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都動畫（動畫迷暱稱京阿尼）日前遭刻意縱火，造成35死34傷悲劇，造成日本許多動漫新星殞落，各界也發起捐款活動，盼盡份心力拯救京阿尼。今日有鄉民在PTT上秀出一張匯款單，上頭寫著500萬4000日圓的善款（約新台幣144萬元），希望能藉此「拋磚引玉」，希望各路鄉民也能盡微薄之力，但真實性也引來網友質疑。

網友今日上午發文表示，早在18日看到推特上的圖片，就已知悉事件始末，而募款官方帳號公佈後隔天，該名網友正好要出遠門，直至昨日才回家，今日終於能貢獻一己之力，望能拋磚引玉、得到共鳴。

該名網友表示，他書讀不多，文筆不好，但一直都喜歡京阿尼的作品，於是廢話不多說，直接曬出一張匯款單據，上頭標明500萬4000日圓的善款，用英文寫下京阿尼公司行號名稱，並在一旁寫下「拋磚引玉，謝謝八田社長沒有放棄，請大家支持京阿尼」。

此篇「500萬」捐款文一出便引來鄉民朝聖，底下有網友表示要「認乾爹」、「認老爸」、「以後京阿尼重建成功新電影出來時我會先跪拜原PO再進」、「老大你拋的這個是金磚了」。但也有網友質疑「怎麼沒有蓋銀行承辦章」，還有洗錢防制法相關疑慮，懷疑該則PO文真實性。

《NHK》日前報導，在捐款帳號開啟2天後，就湧入約6億多日圓的善款捐贈。這些捐款金將用於救災事宜、罹難家屬辦理後事事宜、家屬賠償金以及公司重建，屆時會公佈資金流向。

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