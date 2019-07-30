挺警升級武力 港區人大代表：持棍不是參與元朗襲擊證據

2019-07-30 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中越演越烈，中國國務院港澳辦昨開記者會直指觸碰一國兩制底線，絕對不能容忍，支持特首林鄭月娥、港警執法。港區人大代表葉國謙今上電台節目，他表示不認同港澳辦錯判形勢、火上加油的說法，並稱警方升級武力「合理」。對於元朗事件，他稱持棍並非參與襲擊的證據。

綜合媒體報導，葉國謙在《千禧年代》節目中指出，示威不僅影響居民生活，還使用武器、投擲路牌，港警若不升級武力無法驅散，且應執法拘捕；他懷疑反修例亂局背後可能有組織推動，而非單純民眾抗爭。

報導指出，針對警隊協會批評政務司司長張建宗的道歉言論，葉國謙認為，司長會與警隊溝通，並就元朗事件回應，暴力不可容忍，「持棍不是參與襲擊事件的證據」，警方會從整體來研究。

報導提到，至於成立獨立調查委員會，葉國謙也說，這不是現時解決問題所需，還會打擊警隊執法，並稱監警會已主動調查，沒有成立的需要。

報導提及，葉國謙補充，政府付出很大努力平息反修例事件，質疑執著字眼是否具實質意義，建議政府尋求解決深層矛盾的方法，並回應在施政報告上。

報導引述，另有大批公務員連署公開信抗議，葉國謙回應，可接受和平表達意見，坦言政府需要檢討，但不代表政府出現管治危機。

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