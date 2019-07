飛彈發射器裝行李箱 美國男旅客稱是紀念品

2019-07-30 12:55

〔即時新聞/綜合報導〕美國運輸安全局(TSA)負責美國超過450個美國機場乘客及行李的安檢,人員常在旅客的行李中發現蛇、折疊刀或劍這類奇怪的違禁品,但發現飛彈發射器可能是頭一遭。

綜合外媒報導,昨日(29日)巴爾的摩-華盛頓瑟古德塔馬歇爾國際機場(Baltimore-Washington International Thurgood Marshall Airport),美國運輸安全局人員在一名從科威特回國的旅客行李中查獲飛彈發射器。

運輸安全局的聲明指出,該名男子是德州傑克森維爾市(Jacksonville)居民,他對安檢人員聲稱,他是現役軍事人員。報導指出,該名男子是想從中東帶回特別的紀念品。

運輸安全局聲明表示,幸運的是,這不是實彈裝置,並且已經將其沒收轉給州消防單位做廢棄處置。男子後來獲准登機。運輸安全局發言人法布斯坦(Lisa Farbstein)的推文表示「他當初應該買鑰匙圈就好。」

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG