女大生受槍擊「巨乳胸罩」當防彈衣幸運撿回一命

2019-07-30 15:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約布魯克林27日舉辦社區活動「Old-Timers' Day」吸引千人參加,但竟突然遭槍襲,造成1死11傷。一名年輕女子因上圍豐滿,子彈剛好卡在胸罩扣帶上,僅受輕傷保住一命。

綜合媒體報導,美國紐約布魯克林布朗斯維爾(Brownsville)27日舉辦社區活動,但是在活動接近尾聲時,突然有人對著群眾開槍,造成1死11傷。這名21歲女大生丹妮莎(Daniesa Murdaugh)當時也在人群裡逃竄,當時她感覺背部中彈了,她表示「當時真的很害怕」,醫護人員解開背部衣服才發現,子彈竟卡在胸罩扣帶上,她只受到輕微擦傷。

報導指出,這件內衣只是普通的胸罩,但因丹妮莎上圍豐滿,尺碼較大的內衣通常更堅固,子彈剛好卡在胸罩扣帶上,讓她幸運撿回一命。這起事件造成1名38歲男子頭部中槍身亡,警方目前還未逮捕犯案槍手。

“When the EMS unhooked her bra, the bullet was just sitting in the bra strap and it just fell out,” said Odessa Watson of her 21-year-old daughter, Daniesa Murdaugh. “It got caught in there.” https://t.co/uLAnusyJ70