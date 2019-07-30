女大生受槍擊「巨乳胸罩」當防彈衣幸運撿回一命
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美國紐約布魯克林布朗斯維爾（Brownsville）27日舉辦社區活動，但是在活動接近尾聲時，突然有人對著群眾開槍，造成1死11傷。（路透）

美國紐約布魯克林布朗斯維爾（Brownsville）27日舉辦社區活動，但是在活動接近尾聲時，突然有人對著群眾開槍，造成1死11傷。（路透）

2019-07-30 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克林27日舉辦社區活動「Old-Timers' Day」吸引千人參加，但竟突然遭槍襲，造成1死11傷。一名年輕女子因上圍豐滿，子彈剛好卡在胸罩扣帶上，僅受輕傷保住一命。

綜合媒體報導，美國紐約布魯克林布朗斯維爾（Brownsville）27日舉辦社區活動，但是在活動接近尾聲時，突然有人對著群眾開槍，造成1死11傷。這名21歲女大生丹妮莎（Daniesa Murdaugh）當時也在人群裡逃竄，當時她感覺背部中彈了，她表示「當時真的很害怕」，醫護人員解開背部衣服才發現，子彈竟卡在胸罩扣帶上，她只受到輕微擦傷。

報導指出，這件內衣只是普通的胸罩，但因丹妮莎上圍豐滿，尺碼較大的內衣通常更堅固，子彈剛好卡在胸罩扣帶上，讓她幸運撿回一命。這起事件造成1名38歲男子頭部中槍身亡，警方目前還未逮捕犯案槍手。

  • 因丹妮莎上圍豐滿，尺碼較大的內衣通常更堅固，子彈剛好卡在胸罩扣帶上。（圖擷取自NEW YORK POST）

    因丹妮莎上圍豐滿，尺碼較大的內衣通常更堅固，子彈剛好卡在胸罩扣帶上。（圖擷取自NEW YORK POST）

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