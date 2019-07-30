加州美食節槍擊案3死15傷 19歲槍手身分曝光

2019-07-30 00:23

〔中央社〕美國加州一項美食節活動昨晚驚傳槍擊案，一名槍手射殺包括一個6歲孩童等3人後遭警方擊斃，執法機構官員今天透露，犯案凶手是19歲男子勒根，警方正追查一名可疑共犯。

這起事件發生在舊金山南方城鎮吉爾羅伊（Gilroy），距離聖荷西約48公里。為期3天的吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）昨晚傳出槍聲，造成3死15傷，警方很快就擊斃槍手。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）和國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，據執法機構官員透露，已查出槍手是勒根（Santino William Legan）。吉爾羅伊警局不願證實相關報導，但計畫在今晨稍後舉行記者會說明。

案發前勒根似乎在他的Instagram帳號貼出一張大蒜節活動的照片，並附有一些表示不滿的文字。這個帳號看似才啟用幾天，今晨已遭撤銷。

他貼出的照片顯示民眾走過大蒜節活動場地，所附文字說：「大蒜節的時間到了。來為那些價格過高的爛貨送命吧。」

吉爾羅伊警察局長史密西（Scot Smithee）昨晚說，另一名兇嫌「以某種方式涉案，我們只是不知道是以哪種方式」。

史密西又說：「我們對於（兇嫌的）犯案動機一無所知。」

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