反送中》港澳辦記者會 BBC分析：玩兩面手法

2019-07-29 23:07

〔中央社〕香港民眾連續8個週末上街示威，中國港澳辦今天召開記者會，英國廣播公司分析，北京當局在玩兩面手法，一方面表達立場，指責製造動亂者；一方面重申支持港府，不過度介入。

香港浸會大學新聞學系高級講師呂秉權接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，他印象中從沒看過港澳辦召開過任何記者會。

他說：「北京方面只是重複過去的說法，譴責暴力、支持（香港特首）林鄭月娥和港警，但是被問到駐港解放軍，發言人就不願多說。」

中國國務院港澳事務辦公室今天在國務院新聞辦公室發布廳舉行記者會，談香港議題。這是香港6月初爆發反對逃犯條例修訂的大規模抗議以來，中國政府首度就此完整表達立場。發言人楊光、徐露穎今天首度露面，據信也是港澳辦成立以來，首次出現具名發言人。

雖然中國人民解放軍在香港部署部隊，但通常不涉入當地事務，不過法律上，若為維護大眾秩序和救災目的，香港政府可以向解放軍尋求協助。

香港立法會議員毛孟靜表示，北京最新的言論可能會引發讓氣氛更不平靜，激怒示威者。她說：「我很擔心今天發生在北京的事，將會進一步引發怒火。他們說堅決支持林鄭月娥和港警，他們是在試圖分化香港。」

BBC駐北京記者杉麗雅（Celia Hatton）分析，北京試圖利用兩面手法來遏止香港動盪。

她說，北京政府一方面表達對「反送中」的立場，指責一些「激進示威者」受到海外影響製造衝突；另一方面則重申支持當地政府，不過度介入，保持距離。

杉麗雅表示，港澳辦發言人一直稱讚港警的「英勇」，迴避記者針對解放軍是否介入的質問。

她說，發言人在記者會上一度用懷柔手段，呼籲香港特區政府與全社會應該想方設法推動經濟發展、民生改善，特別是幫助年輕人解決在住房和學業、就業、創業等方面遇到的實際困難。

她表示，不過，發言人大半時間還是集中在解釋北京認為發生示威的原因，多次指責西方國家一些不負責任的人物，還說香港有很多人支持林鄭月娥，只是這些人「相對沈默」。

杉麗雅表示，從這場記者會可以看出，北京當局並不想去說服懷疑北京的香港人士改變立場轉而支持，而是重申先前已見於官方媒體的觀點。雖然港澳辦舉辦記者會的手法是新的，但論調和之前並無不同。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法