清奈快渴死了 印度斥近30億用火車運水緩解乾旱

2019-07-30 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕印度汽車工業大城清奈（Chennai）遭遇嚴重乾旱，有4座水庫直接見底，迫使官方選擇極端且昂貴的方法，每天從200多公里外用火車運送250萬公升河水幫清奈解渴。

《美聯社》報導，印度第6大城清奈擁有1000萬人口，用水需求量遠遠超過供應量，在目前嚴重乾旱的情況下，每天有一列火車行駛4小時、約216公里路程，把裝滿高韋里河（Cauvery）河水的50個油灌車拉到清奈。

以火車載水是印度經典jugaad文化的延伸，意指以簡陋方式臨時充數，解決複雜的問題。執行工程師拉祖（K. Raju）坦承，這並非清奈水問題的最佳解決方式，「這是一種及時提供幫助的方法」，並認為建造一條從較近地區引水的地下管道會更好。

坦米爾納杜邦政府在7月初批准這項方案，計畫未來6個月內通過鐵路運輸水，費用約為9400萬美元（約新台幣29億元）。然而，火車每天輸送的水量，僅是水源管理部門每天要向客戶提供5億公升水量的極小部分。

報導指出，這不是第一次有水列車駛進清奈，2001年遭受嚴重乾旱時，從清奈西南方400多公里遠的埃羅德（Erode）運水解渴。儘管當地政府將開始要求清奈每個家庭得裝設雨水收集系統，並建造2座海水淡化廠，供應量仍無法追上不斷增長的需求。

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