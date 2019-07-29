中國記者黃琦健康危急 無國界記者組織籲習近平特赦

2019-07-29 20:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕「六四天網」創辦人黃琦於2016年底被捕入獄，四川省綿陽市中級人民法院今天以故意洩露國家秘密罪及為境外非法提供國家秘密罪，合併判處黃琦刑期共12年。無國界記者組織（RSF）今天呼籲中國國家主席習近平，特赦健康岌岌可危、曾兩度獲得RSF新聞自由獎的記者黃琦 。

四川省綿陽市中級人民法院今天宣布判處黃琦12年徒刑，罪名是故意洩露國家秘密以及為境外非法提供國家秘密罪，此前黃琦已遭拘留兩年，並於今年1月14日閉門庭審。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示，這項判決「等同於判黃琦死刑」，因黃琦過去在嚴峻的環境下遭監禁達10年，健康狀況已嚴重惡化。RSF呼籲中國國家主席習近平，「展現憐憫之心，行使特赦令，在為時未晚前釋放黃琦」。

RSF去年向聯合國提出請願後，四名聯合國人權專家在12月20日發表聲明，呼籲釋放黃琦。聯合國人權事務高級專員辦事處指出，遭拘留的中國記者黃琦健康狀況危急，如果繼續拘留，遭到不當對待並缺乏妥適的醫療照護，他的情況將「繼續惡化直到致命」。

RSF也舉出過去令人遺憾的例子，例如諾貝爾和平獎得主劉曉波及異議部落客楊同彥兩人均身患癌症，卻皆因在監獄中無法得到妥善治療而於2017年辭世，還有其他記者和部落客可能遭受同樣的命運。

黃琦現年56歲，他所創立的公民權利資訊網站「六四天網」分別於2004以及2016年獲得無國界記者組織頒發新聞自由獎，因報導中國政府官員侵犯人權的消息而入罪。

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