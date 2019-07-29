全裸正妹遭綁架險死 聊了這件事劇情超展開…

2019-07-29 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利一名27歲女運動員娜塔莉（Nathalie Birli）日前在家附近獨自騎車訓練時，突然被一台紅色貨車撞擊，被駕駛打暈綁架，回復意識後已全裸被綁在一間空屋中，她急中生智藉著和歹徒「聊蘭花」卸下歹徒心防，不只成功逃脫，還讓歹徒「親自載回家」。

綜合媒體報導，娜塔莉非常熱愛運動，還曾獲得鐵人三項、自行車聯賽冠軍，日前她獨自在家附近騎單車訓練時，卻突然被一台紅色貨車衝撞，還被歹徒用木棍襲擊，娜塔莉再度醒來時已被脫光衣服，綁在一間舊屋子的椅子上。歹徒情緒十分不穩定，不只拿刀強迫她喝酒，還幾度想使她窒息，更揚言要將她淹死在浴缸。

娜塔莉情急之下看見房間裡有很多蘭花，便稱讚他的蘭花種得很好，沒想到歹徒突然友善起來，還向娜塔莉傾訴心事，他說自己是一名園丁，但父親過世、母親酗酒，最近被女友欺騙還被拋棄。娜塔莉這時向他建議，如果歹徒現在放她離開，她願意當這件事只是一場意外，歹徒竟然欣然接受，不僅替娜塔莉鬆綁還讓她穿好衣服，最後一路開車載她回到家門口。

據報導，娜塔莉回家之後立即報警，警方利用她自行車上的GPS定位紀錄找到綁匪，順利將這名33歲歹徒逮捕到案。娜塔莉事後在臉書表示「這像一部糟糕的電影，感謝上帝讓我恢復自由」。

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