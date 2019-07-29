香港公務員8/2反送中 已有3、4百人響應

2019-07-29 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕港人反對《逃犯條例》示威活動不斷，甚至公務員內部也有不滿聲浪，除了匿名上傳證件照片到網路上抗議港府外，更有多名公務員發起連署，將在8月2日中環遮打花園舉行集會，要求港府接受市民訴求、說明清楚，同時修補社會撕裂，目前已有三、四百人以訊息回應並提意見。

綜合港媒報導，香港公務員計畫在週五發起「公僕仝人，與民同行」集會，發起人之一的顏武周今日（29日）接受《香港電台》節目採訪表示，許多公務員就政府處理反送中問題、以及警方處理元朗襲擊事件有很多聲音，希望可以提供一個平台讓高層聆聽基層聲音。

對於集會可能參加的人數，顏武周表示稍早已在不同論壇收到三、四百位同事的訊息回應、提出意見，宣傳後應該有更多人參與集會。他提到，公務員履行職責時會恪守政治中立原則，但脫下職員證及制服後，都是普通的香港人。

顏武周表示，集會的目的是希望政府說明處理反送中爭議的依據與應對措施，以了解政府是否能對症下藥。至於公務員後續是否罷工，他表示現階段無此計畫，因為公務員罷工對社會影響十分巨大，需要深入討論。他強調，自己不擔心暴露身份，畢竟集會並非要對抗政府，而是為了修補撕裂，他也補充，公務員這次站出來，其實對當局是一個重要的訊息。

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