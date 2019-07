2019-07-29 14:16

〔即時新聞/綜合報導〕美國洛杉磯一名網友在推特分享,自己的妹妹是合法線上販賣大麻的員工,竟然發現有人假藉「雷神索爾」的身分,偽造駕照買大麻,不只讓她笑到崩潰,網友也熱烈回應「神級顧客上門了」!

美國一名網友日前在推特貼文,妹妹在加拿大的線上大麻藥房工作,顧客需要出是有效證件審核才能購買,但竟然有人假冒「雷神索爾」身分偽造駕照,還稱自己1970年5月生,身高205公分、體重68公斤,但是駕照早已在2017年5月過期,不符合買大麻的資格。

這篇貼文在網路上瘋傳,網友留言「索爾也太瘦」、「68公斤的索爾營養不良」、「這應該是惡作劇吧」、「笑到快斷氣」、「索爾的駕照過期了!」、「男神也會呼麻嗎」。

my sister works for an online weed dispensary and I’m losing my mind rn pic.twitter.com/9TQhIPO16Q