有洋蔥！母子走2400公里入境美遭攔 哭求放行照瘋傳

2019-07-29 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕日前瓜地馬拉一對母子為了入境美國，跋山涉水逾2400公里來到美墨邊界，遭墨西哥士兵攔下，母親哀求士兵網開一面，抱著兒子掩面痛哭，而孩童則一臉不甘地望著士兵，這場景被攝影記者捕捉到後，立刻成為媒體焦點，這張反映出移民悲歌的照片在網路上瘋傳，最後母子趁士兵「遠眺」時偷渡成功入境美國。

當時天色已漸昏沉，佩雷斯哀求墨西哥士兵讓他們過境美國，她哭訴：「我只想讓我的兒子有更好的生活」，揹著突擊步槍的墨國士兵表示他只是奉命行事，雙方僵持不下，眼見美國夢恐在此止步，佩雷斯抱著兒子跪地痛哭，小孩也一臉不甘望著士兵。

這一系列照片引發廣大迴響，由於在川普的威脅下，墨西哥派駐近1/3的軍警在邊境巡查，墨西哥前總統卡德隆（Felipe Calderon）在推特上轉發照片表示，令人遺憾！墨西哥不應接受美國的施壓。

而在僵持9分鐘後，士兵突然「遠眺」別方，母子兩人趁隙闖過邊界，成功渡河進入美國，由於其為非法入境，兩人立刻被美國海關及邊境保衛局（CBP）拘留，但至少為申請庇護留下一線生機。

《路透》攝影記者岡薩雷斯表示，雖不清楚這對母子的將來，但他們在照片中的表情，正好反映所有移民的痛苦，對於外界質疑非法移民的聲浪，他表示：「每個移民都有一個他們的故事。」

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