雙層巴士繞倫敦宣傳反送中 港人籲英相勿屈服中國

香港反送中團體Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.昨日在倫敦雙層巴士上巡迴進行宣傳,呼籲英國社會支持港人抗爭。(圖擷取自Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.臉書影片)

2019-07-29 13:39

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中團體「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」(與香港同行爭取自由)昨日(28日)在倫敦利用雙層巴士巡迴城市,呼籲英國市民共同響應雙層巴士遊行,標語寫上「Will Boris Surrender to China?」,呼籲新任英國首相強森(Boris Johnson)不要屈服中國壓力,捍衛《中英聯合聲明》,保護港人自治的權益。

為了呼應香港728遊行,Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.也發起宣傳活動,利用雙層巴士巡迴倫敦市區,並在定點向市民及遊客宣傳反送中理念,希望爭取英國及更多國際社會的支持。

雙層巴士經過的定點包含中國駐英大使館、香港在英經貿辦事處、倫敦萊斯特廣場、特拉法加廣場、白金漢宮、唐寧街、國會廣場等地。黃色的標語上也清楚的寫著「Will Boris Surrender to China?」,呼籲被認為立場親中的新任首相強森不要出賣香港利益;雙層巴士上可以看到海外港人與各國人士共同為宣傳反送中發聲。

日前,Fight for Freedom.Stand with Hong Kong.也在本報刊登半版頭版廣告,標題「保衛台灣重奪香港」,傳達他們的訴求。

反送中雙層巴士巡迴倫敦市區的路線。(圖擷取自Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.臉書)

