雙層巴士繞倫敦宣傳反送中 港人籲英相勿屈服中國

香港反送中團體Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.昨日在倫敦雙層巴士上巡迴進行宣傳，呼籲英國社會支持港人抗爭。（圖擷取自Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.臉書影片）

2019-07-29 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中團體「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」（與香港同行爭取自由）昨日（28日）在倫敦利用雙層巴士巡迴城市，呼籲英國市民共同響應雙層巴士遊行，標語寫上「Will Boris Surrender to China？」，呼籲新任英國首相強森（Boris Johnson）不要屈服中國壓力，捍衛《中英聯合聲明》，保護港人自治的權益。

為了呼應香港728遊行，Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.也發起宣傳活動，利用雙層巴士巡迴倫敦市區，並在定點向市民及遊客宣傳反送中理念，希望爭取英國及更多國際社會的支持。

雙層巴士經過的定點包含中國駐英大使館、香港在英經貿辦事處、倫敦萊斯特廣場、特拉法加廣場、白金漢宮、唐寧街、國會廣場等地。黃色的標語上也清楚的寫著「Will Boris Surrender to China？」，呼籲被認為立場親中的新任首相強森不要出賣香港利益；雙層巴士上可以看到海外港人與各國人士共同為宣傳反送中發聲。

日前，Fight for Freedom.Stand with Hong Kong.也在本報刊登半版頭版廣告，標題「保衛台灣重奪香港」，傳達他們的訴求。

反送中雙層巴士巡迴倫敦市區的路線。（圖擷取自Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.臉書）

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