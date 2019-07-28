泰王慶67聖壽 泰總理將下鄉「每月一視察」

2019-07-28 22:39

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕泰國拉瑪十世國王瓦吉拉隆功28日歡度67歲聖壽誕辰，上午與王室成員、總理帕拉育等政府高層一起在曼谷「大皇宮」皇殿內慶壽，並有海、陸、空三軍在皇宮前的皇家田廣場鳴禮砲賀壽；傍晚前往玉佛寺主持皇家佛教誦經法會典禮。

為了慶祝十世王聖壽，曼谷高架捷運系統（BTS）最大車站「暹羅站」特別裝點成為金碧輝煌的「金黃色車站」，包括進出站刷卡處、車站柱子、告示牌、站內電梯等都以融合泰式花紋的金黃色系裝飾。王室宮務處也廣設留言處，供民眾在留言簿上簽名祝福泰王。

路透28日報導，部份泰國民眾為了表達對十世王的崇敬，特別修剪「瓦吉拉隆功」特殊髮型，還有理髮師免費幫顧客修剪「泰王髮型」以慶祝十世王聖壽。路透指出，泰國民間此前更流行總理帕拉育的髮型，而瓦吉拉隆功至今仍未能獲得泰國民眾如九世王蒲美蓬般的敬愛。

泰國總理兼國防部長帕拉育27日甫結束為期兩天對國會的施政報告，正式確立新政府的各項國家預算支出。當局已證實，帕拉育8月起將展開「每月一視察」行程，有計劃地每個月按照政策到各個府治進行考察，首站預計選在8月7日前往南部的也拉府。

泰國今年3月舉行睽違5年（自原陸軍總司令帕拉育2014年發動軍事政變以來）的國會大選，但直到5月（十世王加冕典禮結束後）才公布正式選舉結果。6月初，帕拉育經參眾議院選為總理。帕拉育7月15日宣布正式卸下軍政府領袖職務，並於7月16日帶領36名內閣成員宣誓「文人政府」就職。

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